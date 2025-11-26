Миасцы через суд заставили соседей прибраться в квартире

Более шести лет они таскали к себе уличный мусор

В Миассе жители многоквартирного дома по улице Ильмен-Тау через суд заставили соседей убраться в квартире. Они захламили комнаты и балкон уличным мусором и отходами, сообщает пресс-служба Миасского горсуда.

Утильсборщики шесть лет складировали мусор в своей квартире. Там расплодились тараканы, муравьи и мухи, которые постоянно заходят в гости к соседям с первого по пятый этаж, в подъезде ощущается стойкий запах гниения.

Решить ситуацию миром жильцам не удалось, потому они обратились в суд, который обязал проблемных соседей прибрать в квартире и провести дезинсекцию. В законную силу решение пока не вступило.

Ранее об этом доме уже рассказывал «Восточный экспресс».