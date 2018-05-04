Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.49 +1.49 76.13 +0.92
Челябинск
сейчас
 
+1 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Иномарку сплющило упавшей огромной металлической конструкцией

Иномарку сплющило упавшей огромной металлической конструкцией

Строение обрушилось от шквалистого ветра.
сегодня в 15:53
  |  Происшествия

Первые повреждения зафиксировали в Челябинске от установившегося в городе шквалистого ветра. Сегодня, 4 мая, рухнула металлическая вышка, расположенная на территории металлобазы на улице Линейная в Металлургическом районе. Верхняя часть многокилограммовой конструкции впечаталась в автомобиль «Мазда», который был припаркован неподалеку.

Иномарка получила сильные повреждения. Авто сплющило от сильного удара. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Обращений по данному факту не поступало. — уточнили сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также южноуральцы сообщают о рухнувших деревьях в поселке Рощино и упавшей рекламной конструкции в Копейске.

Напомним, по данным челябинского гидрометцентра, на Южном Урале в ближайшие три дня ожидается сильный ветер, возможны порывы до 16 метров в секунду.

Происшествия
В крупном ТРК Миасса потолок рухнул на покупателей
14.04.2018
В крупном ТРК Миасса потолок рухнул на покупателей
Происшествия
Столб рухнул рядом с пешеходом. Фура снесла опоры ЛЭП под Челябинском
04.03.2018
Столб рухнул рядом с пешеходом. Фура снесла опоры ЛЭП под Челябинском
Общество
Полувековая водонапорная башня рухнула от ветра в Миасском округе
10.01.2018
Полувековая водонапорная башня рухнула от ветра в Миасском округе
Происшествия
Рекламный знак рухнул на припаркованные автомобили в центре Челябинска
28.08.2017
Рекламный знак рухнул на припаркованные автомобили в центре Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
21-летний Илья Самсонов перешел из «Металлурга» в «Вашингтон Кэпиталз»
сегодня в 21:27
21-летний Илья Самсонов перешел из «Металлурга» в «Вашингтон Кэпиталз»
Происшествия
Уличные видеокамеры похитили в Челябинской области
сегодня в 19:59
Уличные видеокамеры похитили в Челябинской области
Общество
Правила техосмотра автомобилей изменились в России
сегодня в 19:51
Правила техосмотра автомобилей изменились в России
Происшествия
Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибли трое детей
сегодня в 19:46
Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибли трое детей
Происшествия
Окоченевшее тело мужчины обнаружили в Челябинской области
сегодня в 19:36
Окоченевшее тело мужчины обнаружили в Челябинской области
Общество
Активное патрулирование организовали на южноуральских дорогах из-за сильного ветра
сегодня в 19:20
Активное патрулирование организовали на южноуральских дорогах из-за сильного ветра
Общество
Южноуральские фронтовики получат новое жилье
сегодня в 19:16
Южноуральские фронтовики получат новое жилье
Общество
Сбербанк и «Аргументы и факты-Челябинск» показали журналистам новостройки города
сегодня в 19:11
Сбербанк и «Аргументы и факты-Челябинск» показали журналистам новостройки города
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6