/ Иномарку сплющило упавшей огромной металлической конструкцией

Строение обрушилось от шквалистого ветра.

Первые повреждения зафиксировали в Челябинске от установившегося в городе шквалистого ветра. Сегодня, 4 мая, рухнула металлическая вышка, расположенная на территории металлобазы на улице Линейная в Металлургическом районе. Верхняя часть многокилограммовой конструкции впечаталась в автомобиль «Мазда», который был припаркован неподалеку.

Иномарка получила сильные повреждения. Авто сплющило от сильного удара. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Обращений по данному факту не поступало. — уточнили сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также южноуральцы сообщают о рухнувших деревьях в поселке Рощино и упавшей рекламной конструкции в Копейске.

Напомним, по данным челябинского гидрометцентра, на Южном Урале в ближайшие три дня ожидается сильный ветер, возможны порывы до 16 метров в секунду.