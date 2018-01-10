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/ Полувековая водонапорная башня рухнула от ветра в Миасском округе

Полувековая водонапорная башня рухнула от ветра в Миасском округе

От нее остался ледяной «сталагмит».
сегодня в 10:17
  |  Общество

Накануне в селе Черновское в Миасском городском округе обрушилась водонапорная башня. Она снабжала населенный пункт водой. Конструкция под напором сильного ветра согнулась пополам. Администрация города уже занимается восстановительными работами.

Ремонтом занимаются МУП «Городское хозяйство», которое контролирует процесс восстановления нормального водоснабжения в селе. Специалисты оперативно отреагировали на поломку, выехали на место. При помощи крана будут сбивать лед. Далее башню распилят. Потом приварят, чтобы сохранить целостность. Мероприятия позволят восстановить полноценное водоснабжение, поскольку давление низкое и вода может подаваться лишь частично. Работы займут порядка двух дней. — рассказал сайту «Первый областной» Первый заместитель главы Миасса Александр Качев.

Отметим, что в будущем МУП планирует приобретение новой водонапорной башни на смену полувековой конструкции.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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