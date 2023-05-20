Маршрутка повисла на тросовом ограждении в Челябинске

Водитель не справился с управлением

Сегодня, 20 мая, в Челябинске на улице Лыжных Батальонов водитель маршрутки наехал на тросовое ограждение и повис на нем. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в ДТП никто не пострадал.

ЧП произошло в 11:40 около дома № 7. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Газель» не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение.

Пострадавших в результате происшествия нет. Несколько звеньев ограждения повреждены. На участке образовалась большая пробка.

Аналогичная ситуация произошла в Челябинске в конце апреля. Грузовой автомобиль наехал на тросовые ограждения на улице Университетской Набережной. Как тогда сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, ограждение задержало грузовик, выезжающий на встречную полосу.