В Челябинске грузовик повис на тросовом ограждении, пытаясь избежать ДТП

В результате повреждена 21 опора ограждения

Сегодня, 29 апреля, утром на северо-западе Челябинска грузовой автомобиль наехал на тросовое ограждение, уходя от столкновения с другим авто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«На Университетской Набережной тросовое ограждение задержало грузовик, выезжающий на встречную полосу. Удалось избежать столкновений и жертв»,— сообщили в мэрии.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции журналисту ИА «Первое областное» уточнили, что 60-летний водитель грузового автомобиля «Исузу Форвард», двигаясь в сторону улицы Северо-Крымской и уходя от столкновения с попутно движущимся автомобилем, не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение.

«В результате ДТП механические повреждения получил грузовой автомобиль, пострадавших нет. Повреждена 21 опора тросового ограждения»,— уточнили в ведомстве.