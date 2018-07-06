/ Хозяйку коттеджа в Малиновке связали и обокрали на 600 тысяч рублей

Злоумышленники вынесли деньги и скрылись.

58-летняя жительница деревни Малиновка в Сосновском районе подверглась нападению двух человек в своем доме. Все произошло утром 5 июля. Неизвестные дождались, когда женщина покинет дом, чтобы покормить кошек. Затем грабители схватили хозяйку дома, затащили в помещение, связали с помощью скотча. Пока один из грабителей обыскивал дом, другой следил за женщиной. В итоге сообщники унесли из дома 600 тысяч рублей.

В ОМВД Сосновского района возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Личности злоумышленников устанавливаются, сейчас они разыскиваются. — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Сосновского района.

Есть информация, что грабители были в маске, и это может осложнить их поиски.

Добавим, что женщина отделалась легкими травмами. Есть версия, что грабители могли заранее выслеживать жертву.