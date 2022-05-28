Магнитогорские спасатели ищут тело утонувшего подростка

Поисковые работы ведутся второй день

Днем 27 мая в Магнитогорске в техническом водоеме утонул 15-летний подросток. Его тело до сих пор разыскивают спасатели, сообщили 28 мая в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло на водоеме в районе ТЭЦ. Группа подростков решила искупаться, и в какой-то момент один из них заметил, что их товарищ пропал из виду. Дети сразу же позвонили своим родителям и сообщили о случившемся. Те, в свою очередь, позвали на помощь спасателей.

«В указанном очевидцами районе спасатели областной поисково-спасательной службы провели поиск по береговой линии — более 1,5 км с лодки, используя „кошки“. Однако в первый день поиск результата не дал — сильное течение от водостоков, непредсказуемый рельеф дна водоема, высокая захламленность сваями, арматурой и другим промышленным мусором осложняют поиск»,— уточнили в ведомстве.

Сегодня утром поиск 15-летнего подростка возобновлен. На помощь спасателям Магнитогорского отряда пришли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.