Ловушка сладких обещаний: как челябинцам распознать мошенническую схему «заработок на лайках»

Вступаем в диалог со злоумышленниками

В интернете все чаще появляются предложения о легком заработке, которые на деле оказываются ловушками для доверчивых пользователей. Одна из таких схем использует фишинговое приложение, имитирующее платформу популярных маркетпелйсов. Сначала вам пишут в мессенджер, предлагая от 300 рублей до 6 тысяч рублей только за постановки «сердечек» на товары. Такое предложение о заработке получила журналист ИА «Первое областное» — и вот что из этого вышло.

Этап 1. Приглашение в «общий чат»

Потенциальных жертв приглашают в общий чат, где создается иллюзия активного сообщества, якобы зарабатывающего деньги с помощью приложения. В чате общаются боты, которые поддерживают активность и создают видимость успеха. Сообщения часто повторяются или очень похожи друг на друга, что указывает на использование ботов, а не переписку реальных людей. Хотя сообщения и кажутся многочисленными, их содержание удивительно однообразно, повторяются одни и те же фразы о легком заработке и больших суммах. Боты активно используют смайлики и восклицательные знаки, создавая иллюзию искреннего восторга и радости от заработка, но при ближайшем рассмотрении эти эмоции кажутся неестественными и навязчивыми.

Этап 2. Установка приложения и «заработок»

Сначала «менеджер» предложила поставить лайк на какой-то халат, попросила номер карты (рискуем, чтобы показать вам схему), и журналист действительно получила свои 300 рублей. Дальше нужно было пролайкать и другие вещи — и вот очередные 300 в кармане.

Потом жертве предлагается установить приложение, где необходимо совершать «покупки» или другие действия, переведя деньги на указанный счет. В приложении отображается «баланс», который искусственно увеличивается мошенниками, создавая иллюзию прибыли. На самом деле это всего лишь виртуальные деньги, которые невозможно вывести.





Этап 3. Невозможность вывода средств



Кнопка «вывод средств» в приложении — всего лишь муляж. Мошенники могут отправлять небольшие суммы «прибыли», чтобы удержать жертву в игре и убедить ее в честности схемы. Однако, как только жертва попытается вывести значительную сумму, она столкнется с неразрешимыми проблемами или полным отсутствием возможности вывода.





Итак, после того, как вы попадетесь на приманку и получите первые деньги фактически ни за что, вас попросят выкупать товар и получать прибыль за это. Чтобы не спугнуть жертву, мошенники предлагают выкуп от меньшего к большему. В нашем случае выбор пал на товар «морской коллаген».

На свой страх и риск переводим 868 рублей и — о чудо! — получаем обратно чуть более 400 рублей. Пропадаем с радаров, и тут же начинается мошеннический террор — звонки, сообщения с вопросами, почему мы перестали зарабатывать. Звонили вплоть до поздней ночи.





Дальше схема мошенников выглядела бы так: они предлагали бы выкуп товаров, каждый раз увеличивая стоимость. Попавшись на уловку, получая прибыль, жертва на радостях попыталась бы купить самый дорогой товар. Для этого люди часто берут кредиты в надежде быстренько вернуть деньги, но в какой-то момент мошенники просто перестают выходить на связь, забирая себе по 200, 300 тысяч рублей, а иногда суммы доходят и до миллионов рублей.

Как защитить себя

• Будьте скептичны к обещаниям легкого заработка: нет волшебных способов быстро разбогатеть.

• Проверяйте информацию о разработчике приложения: поищите отзывы и информацию о компании, разработавшей приложение.

• Не вносите деньги на неизвестные счета: переводы осуществляйте только проверенным и надежным организациям.

• Не доверяйте информации из анонимных чатов: будьте осторожны с общением в группах, где вам предлагают сомнительные схемы заработка.

Помните, что бдительность и осторожность — лучшие средства защиты от мошенников. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это и есть неправда.

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Златоуста лишилась миллиона рублей, пытаясь заработать на лайках товаров.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.