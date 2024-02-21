Жительница Златоуста лишилась миллиона рублей, пытаясь заработать на «лайках» товаров

Впоследствии женщину обязали выкупать их

64-летняя жительница Златоуста обратилась в полицию с заявлением о совершенном в ее отношении мошенничестве. По ее словам, она хотела заработать на «лайках» товаров на маркетплейсах, но в результате лишилась 998 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что за каждый «лайк» ей обещали по 60 рублей. Первую прибыль она получила и продолжила ставить товарам «сердечки». А потом ее обязали выкупать эти товары с условием, что впоследствии она сможет вывести их с процентами. При этом оплачивать товары нужно было не на самом маркетплейсе, а путем перечисления денег на якобы специально созданную для нее карту. Потерпевшая сначала выкупала недорогие товары, а потом ее заставили совершить более дорогие покупки. Когда сумма покупок достигла почти миллиона рублей, она попыталась вывести деньги, но на счету их не оказалось. Тогда она поняла, что связалась с мошенниками.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления.