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/ «Машины тонут». Миасс затопило после сильного ливня

«Машины тонут». Миасс затопило после сильного ливня

Движение по городу затруднено.
сегодня в 15:52
  |  Происшествия

Из-за сильного ливня, который сегодня, 29 июля, обрушился на Миасс, в городе оказались затоплены дороги тротуары. Автомобили с трудом проезжают через водяные потоки, а пешеходы вынуждены взбираться на возвышающиеся поверхности.

Как обычно, у нас потоп, машины тонут. — сообщают местные жители.

По информации горожан, у многих из-за попадания влаги автомобили глохнут прямо на дороге. Уровень воды на отдельных участках достигает около полуметра. Известно также, что в некоторых кварталах после грозы отсутствует электроэнергия. В социальных сетях пользователи начинают сообщать о поваленных ветках и деревьях.

Напомним, сегодня, 29 июля, специалисты гидрометцентра в Челябинской области сообщали о грозах и резком усилении ветра.

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