Личность погибшего в нацпарке «Зюраткуль» туриста установят с помощью экспертизы

Останки отправят в Челябинск

Личность туриста, чьи останки найдены 10 мая в национальном парке «Зюраткуль», установят с помощью генетической экспертизы. Как сообщили в следственном отделе по Сатке СКР по Челябинской области, предположительно найдены останки Сергея Царапкина, пропавшего в данной местности в 2018 году.

«У нас есть основания предполагать, что это останки Царапкина. Точно установить личность погибшего мы сможем по итогам генетической экспертизы, которую будут проводить в Челябинске. Результаты станут известны через месяц», — уточнил руководитель следственного отдела по Сатке Михаил Крохин.

Скелетированные останки человека туристы нашли 10 мая в нацпарке «Зюраткуль». Сначала путешественники увидели банковскую карту и попытались разыскать хозяина. Выяснилось, что карта принадлежит мужчине, который пропал в 2018 году.

Напомним, в июле 2018 года в нацпарке пропал 28-летний житель Коркинского района Сергей Царапкин. Он пошел в поход один и планировал подняться на Нургуш, но перестал выходить на связь. Сергея искали волонтеры, но безрезультатно.