В Брединском районе полностью потушили лесной пожар

Эвакуированные из оздоровительного лагеря дети в течение дня вернутся и продолжат свой отдых

Сегодня утром, 4 августа, лесной пожар в Брединском районе ликвидировали на площади 460 гектаров. Дети, эвакуированные из лагеря «Спутник», в течение дня вернутся и продолжат отдых, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«С применением тяжелой бульдозерной техники пожар оперативно был опахан по периметру, распространение огня остановлено. 3 августа в 22 часа пожар локализовали на площади 460 га. В течение ночи 4 августа производилось дотушивание очагов задымления внутри пожара. К 9 часам сегодня, 4 августа, пожар ликвидирован»,— уточнили в региональном правительстве.

По уточненным данным, сообщение о пожаре на территории Кортубайского участкового лесничества Брединского лесничества поступило спасателям 3 августа в 13:30. На тушении работали 150 человек и 50 единиц техники, в том числе три бульдозера, которые участвовали в тушении пожаров в Карталинском районе.

Несмотря на то что угрозы ближайшим населенным пунктам и лагерю «Спутник» не было, местные власти приняли решение эвакуировать детей из лагеря до ликвидации возгорания.