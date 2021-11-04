Коммунальную аварию в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» устранили

Ремонтные службы остановили течь за несколько часов

Прорыв водовода на Университетской набережной в Челябинске удалось устранить за несколько часов. О завершении ремонтных работ сообщает пресс-служба администрации города.

«Коммунальная авария на сетях водоснабжения в районе домов № 44 и № 46 на Университетской набережной устранена. В настоящий момент все дома с водой. Последствия излива на проезжую часть устранены оперативно», — заявили в мэрии.

Напомним, после обеда 4 ноября жильцы микрорайона «Академи Риверсайд» выложили в соцсети фотографии фонтана, который бил из-под земли посреди газона. Горожане высказывали опасения, что авария может привести к отключению холодной воды.





О причинах аварии в мэрии ничего не говорят.

Ранее без горячей воды и отопления остались 29 жилых домов в Тракторозаводском районе Челябинска. Течь на теплотрассе удалось устранить к обеду.