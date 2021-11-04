Челябинский микрорайон «Академ Риверсайд» может остаться без воды из-за коммунальной аварии

Под землей прорвало трубу

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Жители Челябинска сообщают о коммунальной аварии в микрорайоне новостроек «Академ Риверсайд». У дома № 46 по Университетской набережной забил фонтан холодной воды.

Жители микрорайона выкладывают в соцсети кадры с места событий. Снимки фонтана сопровождают шутливые реплики.

«Строительство аквапарка перенесли с Новоградского тракта на Университетскую набережную», — шутят жильцы.

Между тем микрорайон может остаться без водоснабжения. Чтобы найти причину утечки и отремонтировать трубы, ремонтным службам придется на время отключить подачу холодной воды.

В единой диспетчерской города аварию в «Академ риверсайд» никак не комментируют.

Ранее без воды остались 29 домов в Тракторозаводском районе городе, где прорвало трубу теплотрассы. Ремонтные работы на этом объекте завершены.