/ Челябинцы застряли на 50-метровом колесе обозрения из-за сбоя в электропитании

Аттракцион у ТРК «Горки» вынужденно остановили.

Колесо обозрения у ТРК «Горки» внезапно остановилось во время работы. В этот момент в кабинках аттракциона были люди. Они были вынуждены дожидаться помощи на высоте в 50 метров.

Инцидент произошел днем накануне, 23 мая. Остановка длилась около 15 минут. Известно, что в этот момент в одной из кабинок находились два человека. Деньги за слишком экстремальное развлечение им вернули. В администрации ТРК пояснили, что произошла вынужденная остановка аттракциона результате сбоя в электропитании.

Остановку спровоцировала защитная система отключения двигателей, которая срабатывает при любых нештатных ситуациях для обеспечения безопасности людей на аттракционе. В момент остановки в кабинках находились гости, однако им был обеспечен комфорт во время вынужденного ожидания, так как каждая кабинка оснащена кондиционером. — пояснили в ТРК.

Обошлось без пострадавших. В данный момент колесо обозрения работает в привычном режиме, неполадки были устранены сразу же силами бригады штатных специалистов.