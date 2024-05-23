Кибермошенники звонят участникам СВО и их близким

Аферисты просят перевести деньги на «безопасный» счет

Участники СВО и их близкие стали чаще попадать в руки кибермошенников. Для их обмана злоумышленники используют схему «безопасный счет», сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

«Мошенники звонят или пишут потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержана единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Говорят, что это наказание за дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей на СВО. Для большей убедительности аферисты направляют в мессенджер „копию выписки“ якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России», — рассказывают в пресс-службе.

Дальше мошенники предлагают перевести накопления на «безопасный счет». Получив деньги, мошенники исчезают. В Центробанке советуют не вести переговоры с такими людьми, а запомнить простую истину: никаких «безопасных» или «специальных» счетов не существует.

Между тем накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с главами муниципалитетов новые виды кибермошенничества.

