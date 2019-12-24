Хозяин заживо сгорел в доме Миасса

Мужчина уснул с включенным чайником.

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Трагедия произошла вечером 23 декабря на улице Мотовозной в Миассе. О пожаре сообщили соседи, которые заметили пламя из окон.

На место прибыли дежурные караулы двух пожарных частей. Рядом с горящим домом стоял легковой автомобиль, очевидцы сообщили, что в доме семейная пара. На место направили дополнительные силы по повышенному номеру сложности тушения пожара «1-БИС».

«С огнем сражали шесть красных автоцистерн и 31 „тушила“. Чуть позже, вернувшаяся с работы хозяйка дома рассказала, что внутри находится ее супруг 1968 года рождения. Женщина также поведала, что муж несколько дней выпивал, она не исключает, что супруг мог уснуть с включенным чайником», — рассказали в пятом отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Несколько часов пожарные тушили огонь. После в одной из комнат выгоревшего жилища они обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи.