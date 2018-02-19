/ 9-летний мальчик застрял в карусели в Челябинской области

Ребенку в Магнитогорске потребовалась помощь спасателей.

Попавшего в беду малыша заметил случайный прохожий. Он стал свидетелем ЧП утром накануне, 18 февраля. Чтобы помочь пострадавшему на детской площадке на улице Калмыкова, мужчина обратился в магнитогорскую Поисково-спасательную службу.

Оказалось, что школьник катался на карусели, но в какой-то момент его нога застряла между досок в полу. Выбраться самостоятельно он не смог.

Спасателям дозвонился очевидец и сообщил о происшествии. Прибыв на место, спасатели при помощи гидравлического инструмента и комбинированных ручных ножниц освободили ногу ребенка. — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мальчика передали родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

