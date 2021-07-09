К тушению лесных пожаров на юге Челябинской области привлекли авиацию

Жителей четырех поселков могут эвакуировать в любой момент

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В Челябинской области горят леса. Из-за жаркой погоды и сильного ветра огонь распространяется очень быстро, а потушить его очень сложно. В помощь жителям и пожарным подняли авиацию. Такое заявление в ночь на 9 июля сделал исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на поселки Дуванкуль и Увелка в Увельском районе. Жители этих населенных пунктов нынешней ночью заснули спокойно.

Сейчас огонь угрожает трем поселкам Карталинского района: Новокаолиновый, Запасное и Джабык, а также селу Париж в Нагайбакском районе. Сюда направлены сводные мобильные отряды Главного управления МЧС России по Челябинской области и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. К тушению пожаров также привлечена авиация МЧС России — самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8.

На случай эвакуации населения подготовлены автобусы и пункты временного размещения людей.

За ситуацией следит губернатор Алексей Текслер. В пятницу он проведет заседание регионального оперативного штаба в связи со сложной ситуацией в лесах на юге Челябинской области.