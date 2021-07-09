Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на поселки Дуванкуль и Увелка в Увельском районе. Жители этих населенных пунктов нынешней ночью заснули спокойно.
Сейчас огонь угрожает трем поселкам Карталинского района: Новокаолиновый, Запасное и Джабык, а также селу Париж в Нагайбакском районе. Сюда направлены сводные мобильные отряды Главного управления МЧС России по Челябинской области и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. К тушению пожаров также привлечена авиация МЧС России — самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8.
На случай эвакуации населения подготовлены автобусы и пункты временного размещения людей.
За ситуацией следит губернатор Алексей Текслер. В пятницу он проведет заседание регионального оперативного штаба в связи со сложной ситуацией в лесах на юге Челябинской области.