Из-за гололеда в Челябинской области отменяют автобусные рейсы и занятия в школах

Сообщения о затрудненном движении приходят из разных районов региона

1 декабря в Челябинской области отмечено тотальным гололедом: жалобы на скользкие дороги и тротуары и официальные предупреждения от властей сыпятся со всех сторон. По данным муниципальных властей, в Увельском районе временно отменены все рейсы автотранспортного предприятия, в Красноармейском районе школьникам разрешено не учиться.



«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями временно отменены ВСЕ рейсы увельского автотранспортного предприятия. 1 декабря не будут выполняться рейсы в села района и по маршруту 453 „п. Увельский — г. Южноуральск“. О возобновлении движения автобусов можно узнать в ЕДДС района», — сообщает администрация Увельского района.

В школах Красноармейского района занятия отменены также из-за погодных условий, официальное сообщение начинается с восклицания: «Гололед!».

В Челябинске, как сообщало Первое областное информагентство, цены на такси утром 1 декабря выросли почти вдвое.