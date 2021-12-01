В Челябинске цены на такси выросли почти в два раза из‑за гололедицы

Поездка до центра города обойдется более чем в 400 рублей

Несмотря на то что осадков в Челябинске не было и пробки на дорогах не достигли еще семи баллов, сервисы такси этим утром, 1 декабря, почти в два раза подняли цены на поездки. Виной всему стала гололедица. Рассказываем, во сколько горожанам обойдется поездка с комфортом.

Так, чтобы добраться до центра города из любого района, челябинцам придется заплатить более 400 рублей. Столько же будет стоить поездка из аэропорта или до него. До железнодорожного вокзала минимальная стоимость составляет около 200 рублей. Преодолеть расстояние в несколько сотен метров можно более чем за 140 рублей.

К вечеру, вероятно, в Челябинске возникнут большие пробки, так как, по прогнозам синоптиков, в городе пройдет снег с дождем. Наверняка ситуацией воспользуются и агрегаторы такси.

Пока же горожане, которые решили добраться до работы пешком, жалуются на скользкие тротуары и падения, несмотря на устойчивую обувь. И это при том, что в минувший понедельник глава Челябинска Наталья Котова давала сотрудникам комитета дорожного хозяйства поручение подготовиться к гололедным явлениям.

