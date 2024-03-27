Из Челябинской области выдворят более 70 мигрантов

Задержаны четыре человека, находившиеся в федеральном розыске

Более 600 иностранцев привлекли к ответственности за шесть дней операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области. 72 человека из них будут депортированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ходе проверок правоохранители выявили 86 преступлений в сфере миграции. Задержаны четыре человека, находившиеся в федеральном розыске. На воинский учет поставлены 60 иностранцев, которые приобрели гражданство РФ.

«Только за один день мероприятия судами принято 18 решений об административном выдворении иностранных граждан, в том числе девять в принудительном порядке. Всего принято 72 таких решения», — отметили в ведомстве.

Добавим, что в Челябинске двоих иностранцев лишили гражданства за преступления, связанные с наркотиками. После отбывания наказания мужчин депортируют из РФ.