В ходе проверок правоохранители выявили 86 преступлений в сфере миграции. Задержаны четыре человека, находившиеся в федеральном розыске. На воинский учет поставлены 60 иностранцев, которые приобрели гражданство РФ.
«Только за один день мероприятия судами принято 18 решений об административном выдворении иностранных граждан, в том числе девять в принудительном порядке. Всего принято 72 таких решения», — отметили в ведомстве.
Добавим, что в Челябинске двоих иностранцев лишили гражданства за преступления, связанные с наркотиками. После отбывания наказания мужчин депортируют из РФ.