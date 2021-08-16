Из администрации Кунашакского района после поножовщины уволены три сотрудника

В больнице остается раненый родственник одного из них

16 августа из администрации Кунашакского района уволились три сотрудника. Причиной стал пьяный конфликт, произошедший в пятницу, 13 числа, сообщил Первому областному информагентству глава муниципалитета Сибагатулла Аминов.



Напомним, вечером 13 августа в гараже администрации произошел конфликт: после распития спиртного один из собутыльников отправил другого в реанимацию ударом ножа. Сегодня выяснилось, что участников трагически закончившегося праздника было как минимум четверо.

«Сегодня после этой пьянки написали заявления по собственному желанию сотрудник отдела строительства, инженер и диспетчер ЕДДС. Как они оказались там — не пойму, сейчас и кафе, и другие забегаловки везде работают», — посетовал Сибагатулла Аминов.

По словам главы, находящийся в больнице раненный в результате конфликта мужчина — родственник одного из уволившихся, на свою беду, пришедший «в гости» отметить День физкультурника.