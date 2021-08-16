Сотрудник администрации Кунашакского района ранил коллегу ножом

Очевидцы утверждают в соцсетях, что конфликт произошел после совместного распития спиртного

Конфликт с поножовщиной между сотрудниками администрации Кунашакского района произошел вечером 13 августа, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе муниципалитета.



«В пятницу после рабочего дня на территории гаража районной администрации произошел неприятный инцидент. Между сотрудниками, не являющимися муниципальными служащими, произошел конфликт. В результате было совершено преступление, один из участников получил ножевое ранение», — рассказала пресс-секретарь района Инна Зайнуллина.

В районном ОМВД подтвердили ситуацию, но пока воздерживаются от комментариев. В администрации также подтверждают, что пострадавшему сейчас ничего не угрожает, он госпитализирован.

В сообществах Кунашакского района в соцсетях со ссылкой на местную газету «Знамя труда» утверждают, что конфликт произошел после совместного распития спиртного, один из его участников трудился в управлении строительства, второй был инженером.

Связаться с главой района Сибагатуллой Аминовым на момент публикации материала не удалось.