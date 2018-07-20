/ Источник: «Здесь ходили цыгане, но их не видно после пропажи подростка»

В Сосновском районе продолжаются поиски 14-летнего жителя.

Участники поисковой операции пока не смогли найти следов пропавшего подростка Ильшата Хайруллина. Отрабатываются различные версии. Местные жители обратили внимание, что за последние сутки они ни разу не встречали цыган, которых раньше видели каждый день. Однако это лишь наблюдение жителей поселка. Известно также, что полицейские заинтересовались вишневой иномаркой. Они узнавали, кому принадлежит автомобиль. Но пока эта информация закрыта для большинства участников поисков.



Пока поисковикам не удалось выявить не единой зацепки, благодаря которой можно было выйти на след подростка. Но поиски продолжаются. Сейчас все участники поисковой операции возвращаются в штаб, чтобы обсудить результаты и спланировать следующий этап. – рассказывает с места событий корреспондент ОТВ Дарья Шведова.

Известно, что подросток не вернулся с прогулки 17 июля. Однако родители его начали искать лишь спустя сутки. По словам родственников, подросток страдает аутизмом, эпилепсией и ДЦП. Спасатели уже проверили ближайшие лечебные учреждения. Но и там про Ришата Хайруллина ничего не знают. В штабе дежурит фельдшер, который в любой момент готов оказать медицинскую помощь участникам поисковой группы.

Поиски продолжаются. На месте работает оперативный штаб. Приметы подростка: рост 175 см, волосы темные, всегда держит руки на уровне груди.

