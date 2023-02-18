Иномарка вылетела на остановку и сбила двух женщин после ДТП в Челябинске

Пострадавших увезли на машине скорой помощи

В центре Челябинска в результате ДТП автомобиль выехал на остановку общественного транспорта и сбил двух пешеходов. Пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла 17 февраля в 14:45 около дома № 34 на улице Воровского. 47-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» столкнулся с автомобилем «Субару», за рулем которого находился 46-летний мужчина. От удара последний вылетел на остановку, где сбил двух женщин 68 лет и 61 года.

«Пешеходов в сопровождении бригады скорой помощи доставили в медицинское учреждение»,— уточнили в ведомстве.

Вечером 17 февраля в Челябинске на улице Российской столкнулись две иномарки. В результате пострадал водитель «Ниссана», ему назначили амбулаторное лечение.