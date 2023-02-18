Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок в центре Челябинска

Машины получили серьезные повреждения

Вечером 17 февраля в центре Челябинска столкнулись две иномарки. В результате пострадал водитель одной из машин, его доставили в больницу, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла около торгового комплекса «Радуга» в 18:30. Произошло лобовое столкновение автомобилей «Мазда» и «Ниссан», которые двигались навстречу друг другу.

«В результате аварии автомобили получили механические повреждения, водителя „Ниссан“ доставили в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

По словам очевидцев, на место ДТП примчались сотрудники ГИБДД, а также автомобили скорой помощи и реанимации.