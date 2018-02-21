/ «Жигули» и «Лада» попали в лобовое ДТП на Троицкой трассе

В аварии пострадали три человека.

Две отечественные легковушки столкнулись лоб в лоб на Троицкой трассе. ДТП произошло на территории Увельского района. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 55-летний водитель на ВАЗ-21074 не справился с управлением, развив большую скорость автомобиля, и попал на «встречку».

21 февраля в 07:10 ВАЗ-21074 совершил столкновение с автомобилем «Лада 219010» под управлением женщины 1971 года рождения. В результате ДТП водитель и 55-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21074, водитель автомобиля «Лада 219010» получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции организована проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.