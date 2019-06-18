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/ Груду черепов животных обнаружили в лесу Челябинской области

Груду черепов животных обнаружили в лесу Челябинской области

Рядом расположены земли, на которых строятся многодетные семьи.
сегодня в 16:58
  |  Происшествия

Черепами животных «украсил» неизвестный деревья в Сосновском районе Челябинской области. Посадка расположена возле территории, где выдают участки многодетным семьям. Однако никто из живущих там на кости до июня не натыкался.

Узнав, что черепа принадлежат крупному рогатому скоту, местные жители обеспокоились. Ведь рядом находится источник с питьевой водой, если останки животных заражены, то все могут находиться в опасности. Но ветеринары, исследовавшие находку, заверили, что повода для паники нет.

Данные черепа крупного рогатого скота совершенно безопасны, так как скот не павший, не больной, а скот с мясоперерабатывающего предприятия. Об этом говорит факт, что место, где располагался роговой отросток, убран механическим путем, спилен. Видно по тому, как с голов сняты ткань и шкура, что головы прошли механическую обработку. Кости уже высохли, покрыты сухими листьями, на них нет никакой ткани. Они уже тут несколько лет лежат. — рассказал сайту «Первый областной» заведующий ветеринарным отделом Сосновской межрайонной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Скобельцин.

Останки животных вывезли «Камазом». Администрации района предстоит выяснить, кто устроил незаконный склад костей, и оштрафовать нарушителя административного кодекса. Сумма штрафа начинается от 700 тысяч рублей.

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Комментарии

Анна Чехова
18:08, 18.06.2019
Павел Несчанский
17:52, 18.06.2019
Да никто не боится, были бы они человечьи другое дело
Павел Несчанский
17:50, 18.06.2019
Да вам лишь бы пошуметь. Это коровьи после их разделки на мясо. Вся Беларусь ими усеяна

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