Госавтоинспекция Челябинска прокомментировала сход трамвая с рельсов

Пострадавших нет

12 марта в центре Челябинска с рельсов сошел трамвай № 16, следовавший на железнодорожный вокзал. По предварительным данным Госавтоинспекции, происшествие произошло в 17:50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Там столкнулись два трамвая. Одним управляла женщина 1968 года рождения, другим — мужчина 1991 года рождения. После столкновения один из трамваев сошел с рельсов. В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры трамваев быстро покинули салоны.

По словам очевидцев, после столкновения у первого трамвая упал токоприемник. Он разбил окно. Были искры. Горожане также сообщали, что контактная сеть порвана, а провода обуглены. Пострадал и корпус одного из трамваев.

Экипаж ДПС регулировал движение транспорта, помогая водителям проехать место ДТП. Авария произошла в час-пик. В центре города была большая пробка. Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.