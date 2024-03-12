Трамвай сошел с рельсов в центре Челябинска

Движение на площади Революции затруднено

В Челябинске временно закрыто движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала и оттуда, сообщают читатели ИА «Первое областное». На площади Революции с рельсов сошел 16-й трамвай, состоящий из двух вагонов. Он ехал на вокзал. На месте работает ДПС. Рабочие восстанавливают подключение трамвая к контактной сети. Из-за аварии в центре города возникла пробка. Причины произошедшего уточняются.