Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.58 +0.25 69.52 +0.32
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Горящий ПАЗ сняли на видео очевидцы в Челябинске

Горящий ПАЗ сняли на видео очевидцы в Челябинске

Транспортное средство полностью выгорело.
сегодня в 11:28
  |  Происшествия

Ранним утром 1 декабря в районе Теплотехнического института произошел пожар. На проспекте Победы загорелся припаркованный автобус ПАЗ. Последствия возгорания попали на видео. На кадрах видно, как огнем полностью объято транспортное средство. Сотрудникам МЧС потребовалось около получаса на устранение горения.

Сегодня в 5:23 по проспекту Победы возле дома № 177 была направлены сотрудники МЧС на тушение автобуса ПАЗ. По прибытию было обнаружено горение моторного отсека автобуса ПАЗ, огнем были уничтожены сгораемые детали моторного отсека. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание с последующим горением или неисправность в системе механизмов и узлов транспортного средства. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что на месте работали 1 единица техники и 5 человек.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Яндекс.Такси» запустил страхование пассажиров в Челябинске и по всей России
сегодня в 14:55
«Яндекс.Такси» запустил страхование пассажиров в Челябинске и по всей России
Общество
Челябинск закрыли для въезда грузовиков
сегодня в 14:49
Челябинск закрыли для въезда грузовиков
Общество
Путешествовать с помощью Яндекс.Навигатора можно без Интернета
сегодня в 14:30
Путешествовать с помощью Яндекс.Навигатора можно без Интернета
Происшествия
Жительница Магнитогорска «сняла порчу» за 2,5 миллиона рублей
сегодня в 14:23
Жительница Магнитогорска «сняла порчу» за 2,5 миллиона рублей
Общество
«Мобильный декабрь»
сегодня в 14:14
«Мобильный декабрь»
Общество
Жители Златоуста отправят послание в 2067 год
сегодня в 14:04
Жители Златоуста отправят послание в 2067 год
Общество
Ашинских госавтоинспекторов подозревают в намеренном искажении ДТП
сегодня в 13:53
Ашинских госавтоинспекторов подозревают в намеренном искажении ДТП
Происшествия
Детей и персонал эвакуировали из-за пожара в челябинском садике
сегодня в 13:13
Детей и персонал эвакуировали из-за пожара в челябинском садике
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна