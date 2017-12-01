/ Горящий ПАЗ сняли на видео очевидцы в Челябинске

Транспортное средство полностью выгорело.

Ранним утром 1 декабря в районе Теплотехнического института произошел пожар. На проспекте Победы загорелся припаркованный автобус ПАЗ. Последствия возгорания попали на видео. На кадрах видно, как огнем полностью объято транспортное средство. Сотрудникам МЧС потребовалось около получаса на устранение горения.



Сегодня в 5:23 по проспекту Победы возле дома № 177 была направлены сотрудники МЧС на тушение автобуса ПАЗ. По прибытию было обнаружено горение моторного отсека автобуса ПАЗ, огнем были уничтожены сгораемые детали моторного отсека. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание с последующим горением или неисправность в системе механизмов и узлов транспортного средства. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.



Отметим, что на месте работали 1 единица техники и 5 человек.