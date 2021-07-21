Главного инженера копейского МУП оставили в СИЗО по делу о взятке

Адвокат Юрия Луценко просил изменить меру пресечения

Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел материал в отношении главного инженера МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрия Луценко и оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Центральный районный суд избрал Луценко меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, однако сегодня она была отклонена в областном суде.

По версии следствия, обвиняемый в первой половине 2021 года получил через посредника взятку в размере 180 тысяч рублей от руководителей коммерческой организации. Взамен коммерсанты попросили заключить муниципальный контракт на выполнение работ и оплату по нему. В отношении Юрия Луценко было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).