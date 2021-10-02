Глава Следственного комитета РФ поставил на контроль ситуацию с осквернением «Вечного огня» в Миассе

Инцидент произошел в ночь на 29 сентября

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об осквернении мемориала «Вечный огонь» в Миассе. Соответствующая информация размещена на сайте федерального Следственного комитета.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Петру Решетникову доложить об обстоятельствах осквернения мемориала „Вечный огонь“ в городе Миассе»,— говорится в сообщении.

Напомним, информация о том, что неизвестные разводят костер на мемориале «Вечный огонь» поступила полицейским в ночь на 29 сентября. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний мужчина без определенного места жительства. Региональным Следственным комитетом была запрошена информация из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.