В Миассе полиция задержала осквернившего «Вечный огонь» вандала

Преступником оказался 40-летний бездомный

Сегодня, 30 сентября, сотрудники органов внутренних дел задержали 40-летнего мужчину без определенного места жительства, который разводил костер на мемориале «Вечный огонь». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

«В ночь на 29 сентября в полицию Миасса поступило сообщение. Местный житель рассказал, что неизвестный кидает в "Вечный огонь" какие-то вещи. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали гражданина», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Следственный комитет передал материалы по этому делу из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.