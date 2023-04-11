Бастрыкин взял на контроль расследование убийства 17‑летнего подростка в Челябинске

Подозреваемый задержан

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 17-летнего подростка на северо-западе Челябинска из-за оскорбительной переписки в соцсетях.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло ночью 9 апреля неподалеку от ТРК «Космос». Там собралась группа молодых людей, знакомых между собой по совместным походам в компьютерный клуб. Они разбирали ситуацию, возникшую из-за оскорбительной переписки в социальных сетях. В какой-то момент 20-летний парень два раза ударил ножом 17-летнего подростка, в результате тот скончался.

Подозреваемый задержан. В следственном управлении СК России по региону возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).