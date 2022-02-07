Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование об убийстве девочки в Троицке

Трагедия произошла 4 февраля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по факту убийства двухлетней девочки в Троицке Челябинской области, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате СК», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, трагедия произошла 4 февраля в квартире одного из домов в Троицке. Местный житель в ходе ссоры со своей сожительницей схватил нож и попытался нанести женщине удар, но попал в ребенка, который находился у нее на руках. Девочку отвезли в больницу, где она скончалась.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).