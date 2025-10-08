Глава Минтраса Челябинской области Алексей Нечаев признал вину в растрате

Об этом сообщает РИА Новости

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев признал вину по делу о растрате, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Алексей Нечаев был задержан в Челябинске 19 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье о растрате, речь о хищении из регионального бюджета почти трех миллиардов рублей.

К уголовной ответственности привлекаются также предшественник действующего главы министерства Дмитрий Микулик и представители ряда коммерческих организаций. Руководители и представители фирм заключали госконтракты на оказание услуг областному правительству на сумму более чем 30 миллиардов рублей по ремонту и строительству дорог.

После чего было похищено более 2,9 миллиарда рублей путем их последующего перечисления на банковские счета.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что обыски по делу были проведены в офисах и жилых помещениях в Москве, Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Уфе, Донецке.