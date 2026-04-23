Глава КСП Челябинской области не исключил новых уголовных дел в отрасли туризма

Хищения под Зюраткулем вскрылись по результатам проверки ведомства

По материалам Контрольно-счетной палаты Челябинской области уже возбуждено три уголовных дела в сфере туризма, и эта цифра может вырасти, сообщает пресс-служба КСП.

Одно из таких дел связано с хищением бюджетных средств при создании туристической базы «Синегорье» вблизи города Бакала Саткинского района. По версии следствия, генеральный директор ООО «Синегорье» похитил 19 миллионов рублей, выделенных правительством Челябинской области в качестве субсидии на благоустройство территории. Выполнять условия соглашения подозреваемый не собирался.

Контрольно-счетная палата региона провела проверку и установила, что цели регионального проекта не достигнуты, условия предоставления субсидии не выполнены, а бюджету области причинен ущерб в особо крупном размере. Материалы проверки передали в УФСБ России по Челябинской области, после чего Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Саткинский городской суд 22 апреля 2026 года отправил подозреваемого под стражу. Задержанию предшествовала совместная операция сотрудников УФСБ и Следственного комитета. Силовики взяли предпринимателя под стражу 21 апреля. Сейчас фигурант находится в СИЗО, расследование продолжается.

«В докладе о работе Контрольно-счетной палаты за 2025 год я уже отмечал, что сфера туризма — одно из ключевых направлений развития нашего региона. И данная ситуация тому пример: по нашим материалам возбуждено уже три уголовных дела, и, я думаю, это не последние», — прокомментировал ситуацию председатель КСП Андрей Пшеницын.