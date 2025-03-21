Гендиректора челябинского фонда капремонта отправили в СИЗО на два месяца

Его обвиняют в превышении полномочий

Гендиректора челябинского фонда капремонта Виктора Тихоненко отправили в СИЗО до 20 мая. Ему вменяют превышение полномочий с причинением тяжких последствий, передает корреспондент ИА «Первое областное» из зала суда.

Виктора Тихоненко задержали в Челябинске вчера, 20 марта. По версии следствия, Тихоненко и его заместитель Артем Скурихин с ноября 2024-го по март 2025 года незаконно помогли одной фирме выиграть тендер на ремонт крыши дома в Челябинске. Они специально нарушили правила проведения конкурса, чтобы фирма получила контракт по завышенной цене.

В результате Фонд понес убытки более чем на 3,4 миллиона рублей, сообщает УФСБ по Челябинской области. Он пробудет в СИЗО два месяца до 20 мая.