В Челябинске задержали гендиректора регоператора капремонтов

Виктора Тихоненко подозревают в превышении должностных полномочий

Сегодня, 20 марта, стало известно о задержании генерального директора СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта» по Челябинской области Виктора Тихоненко. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

По версии следствия, Тихоненко и его заместитель Артем Скурихин с ноября 2024‑го по март 2025 года незаконно помогли одной фирме выиграть тендер на ремонт крыши дома в Челябинске. Они специально нарушили правила проведения конкурса, чтобы фирма получила контракт по завышенной цене. В результате Фонд понес убытки более чем на 3,4 миллиона рублей, сообщает УФСБ по Челябинской области.

Дома и на месте работы подозреваемого проходят обыски.