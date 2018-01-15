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/ 4-летняя девочка и ее мать отравились угарным газом на Южном Урале

4-летняя девочка и ее мать отравились угарным газом на Южном Урале

Ребенка госпитализировали в местную больницу.
сегодня в 17:31
  |  Происшествия

ЧП произошло в Карталах из-за нарушения правил эксплуатации приборов. Женщина и ее дочь получили отравление угарным газом. Состояние 4-летней девочки оказалось тяжелым, ей потребовалась помощь медиков. Прибывшим на место газовикам удалось остановить распространение опасного вещества в воздухе.

Основная причина отравлений угарным газом — это нарушение правил эксплуатации газовых приборов. Потребителям необходимо помнить, что нельзя включать газовое оборудование, если нет тяги в дымоходе. Чтобы избежать аварийных ситуаций следует своевременно проводить осмотр и обслуживание газового оборудования, привлекая для этого только специалистов газовой службы. — рассказал сайту «Первый областной» главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Вячеслав Бостриков.

Кроме того, владельцы жилья не заключали договор на техническое обслуживание оборудования. Поэтому сотрудникам газовой службы пришлось отключить неисправный прибор и установить заглушку.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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