ФСБ пришла с обысками в строительную компанию депутата гордумы Челябинска

Региональное управление готовится возбудить уголовное дело

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы России провели обыск в строительной компании ООО «Альфастрой». Информацию ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Подтверждаем факт обыска. К возбуждению готовится уголовное дело», — прокомментировали в пресс-службе регионального УФСБ.

Компания «Альфастрой» фигурировала в материалах уголовных дел о хищениях бюджетных средств в рамках исполнения контракта на возведение пристроя к театру оперы и балета. Цена контракта составила 87,4 млн рублей. Завершить работы должны были к саммитам ШОС и БРИКС. Но, по данным областной прокуратуры, с октября 2018 по 15 апреля 2020 год должностные лица министерства строительства и инфраструктуры области и ОГКУ «Челябоблинвестрой» приняли и оплатили фактически отсутствующую на объекте офисную мебель и невыполненные работы. Ущерб региональному бюджету оценивался в 1 млн рублей.

В июне этого года расследование дел о превышении и злоупотреблении должностными полномочиям было закрыто. Фигурантами могли стать как представители «Альфастроя», так и чиновники.

По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «Альфастрой» принадлежит депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову, он же — гендиректор. В 2020 году выручка компании составила 428 млн рублей.