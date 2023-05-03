Электрика убило током на подстанции в Челябинской области

Мужчина проводил аварийные работы и прикоснулся к находящемуся под напряжением элементу

В Октябрьском районе Челябинской области на электроподстанции обнаружили тело 34-летнего электромонтера. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Следственный комитет проводит проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Тело рабочего было найдено утром 1 мая на электроподстанции, расположенной неподалеку от села Подовинного. По предварительным данным, мужчина проводил аварийные работы в блоке распределительной подстанции. В какой-то момент он прикоснулся к находящемуся под напряжением элементу и получил смертельную травму от удара током.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования для установления причины смерти», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее трагедия произошла в Каслинском районе — там погиб рабочий промышленного предприятия. Возбуждено уголовное дело.