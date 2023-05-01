В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего

Трагедия произошла в Каслинском районе

Уголовное дело возбудило региональное управление Следственного комитета после гибели рабочего на промышленном предприятии в Челябинской области. Инцидент произошел 25 апреля в Каслинском районе. Доследственная проверка установила, что трагедия могла случиться из-за обрыва тяжелой конструкции, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Процедуре предшествовала доследственная проверка следственными органами.

«По данным следствия, возможной причиной несчастного случая и смерти рабочего стал обрыв ненадлежаще закрепленной тяжелой конструкции», — сообщили в региональном СК. Напомним, ранее озвучивалось, что к гибели привело нарушение правил безопасности при проведении работ.