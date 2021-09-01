Бывший начальник Челябинской городской службы спасения Александр Рымарев может стать фигурантом уголовного дела: именно он оказался виновником ДТП со смертельным исходом в Агаповском районе, сообщили источники Первого областного информагентства в правоохранительных органах.
Напомним, вечером 27 августа на автодороге Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск неизвестный сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. 70-летний пенсионер от полученных травм скончался на месте, его спутница была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД задержали виновника в Челябинске около 8 часов утра 28 августа: его автомобиль Renault вычислили по данным видеокамер. Как выяснилось, водитель добирался до областного центра поселковыми дорогами.
По данным источника ИА «Первое областное» в правоохранительных органах, задержанным оказался экс-руководитель Челябинской городской службы спасения 55-летний Александр Рымарев. Ранее Александр Владимирович занимал должность начальника челябинского же управления безопасности жизнедеятельности населения, а до того командовал Госпожнадзором области.
«По факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, но оно пока остается бесфигурантным. В отношении Александра Рымарева пока только составлен протокол за оставление места ДТП. Впрочем, его вина не так очевидна: пострадавшие в темное время суток шли по обочине неосвещенной дороги, вдобавок, вопреки правилам дорожного движения, в попутном с автомобилями направлении», — рассказал источник.
Добавим, информация источника ИА «Первое областное» нуждается в дополнительной проверке. Мобильный телефон Александра Рымарева на момент публикации материала не отвечал. В пресс-службе ГУ МВД официально данные о личности виновника ДТП не подтвердили.