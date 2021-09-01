Экс-начальник Челябинской службы спасения задержан за смертельное ДТП

Пока Александр Рымарев попал только под административный протокол за оставление места аварии

Бывший начальник Челябинской городской службы спасения Александр Рымарев может стать фигурантом уголовного дела: именно он оказался виновником ДТП со смертельным исходом в Агаповском районе, сообщили источники Первого областного информагентства в правоохранительных органах.



Напомним, вечером 27 августа на автодороге Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск неизвестный сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. 70-летний пенсионер от полученных травм скончался на месте, его спутница была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД задержали виновника в Челябинске около 8 часов утра 28 августа: его автомобиль Renault вычислили по данным видеокамер. Как выяснилось, водитель добирался до областного центра поселковыми дорогами.

По данным источника ИА «Первое областное» в правоохранительных органах, задержанным оказался экс-руководитель Челябинской городской службы спасения 55-летний Александр Рымарев. Ранее Александр Владимирович занимал должность начальника челябинского же управления безопасности жизнедеятельности населения, а до того командовал Госпожнадзором области.

«По факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, но оно пока остается бесфигурантным. В отношении Александра Рымарева пока только составлен протокол за оставление места ДТП. Впрочем, его вина не так очевидна: пострадавшие в темное время суток шли по обочине неосвещенной дороги, вдобавок, вопреки правилам дорожного движения, в попутном с автомобилями направлении», — рассказал источник.

Добавим, информация источника ИА «Первое областное» нуждается в дополнительной проверке. Мобильный телефон Александра Рымарева на момент публикации материала не отвечал. В пресс-службе ГУ МВД официально данные о личности виновника ДТП не подтвердили.