В Агаповском районе автомобилист сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Один из пострадавших скончался на месте происшествия

Накануне вечером, 27 августа, на трассе в Агаповском районе автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Один из пострадавших скончался на месте. Сегодня утром полицейские задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Смертельная авария произошла в 23:10 на 202 километре автодороги Чебаркуль — Уйское — Сурмениво — Магнитогорск. По предварительным данным, автомобилист сбил двух пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

В результате один из пешеходов — 70-летний мужчина — скончался на месте происшествия. Женщину в возрасте от 35 до 40 лет госпитализировали с травмами.

«Сотрудниками Госавтоинспекции в ходе розыскных мероприятий с помощью камер фотовидеофиксации был установлен предполагаемый автомобиль, который добирался до Челябинска поселковыми дорогами. Благодаря принятым мерам, 28 августа, около 8 утра, был установлен водитель, мужчина, 1966 года рождения, житель города Челябинска, управлявший автомобилем „Рено Колеос“, который совершил наезд на пешеходов»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент полицейские проводят необходимую проверку.