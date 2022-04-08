Экс‑начальник Челябинской службы спасения пойдет под суд за смертельное ДТП

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

Прокуратура Агаповского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Челябинской городской службы спасения Александра Рымарева. 55-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, причинении тяжкого вреда здоровью и оставлении в опасности (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, ст. 125 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Агаповский районный суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, вечером 27 августа прошлого года обвиняемый, управляя «Рено-Колеос», на 207-м километре автодороги Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск сбил двух пешеходов на проезжей части. Водитель не оказал пострадавшим первой помощи, не вызвал скорую и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 69-летний пешеход скончался от полученных травм. Второй пешеход 37-летняя женщина серьезно пострадала. В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб потерпевшей стороне.

Напомним, сотрудники ГИБДД задержали виновника в Челябинске около 8 часов утра 28 августа: его авто вычислили по данным видеокамер. Как выяснилось, водитель добирался до областного центра поселковыми дорогами.