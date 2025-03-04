Экс-мэр Троицка Александр Виноградов пойдет под суд по делу о взятке беговой дорожкой

Также обвиняемый получил деньги

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего мэра Троицка Александра Виноградова. Он пойдет под суд по делу о получении взятки (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, Александр Виноградов получил от директора коммерческой фирмы Дмитрия Виноградова беговую дорожку и деньги на общую сумму 763 тысячи рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию сетевого магазина.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрят в Троицком городском суде.

Напомним, ранее Александр Виноградов был оправдан по статье о превышении должностных полномочий и даже получил официальные извинения от прокуратуры.