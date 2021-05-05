Экс-главу поселения в Челябинской области задержали по делу о превышении должностных полномочий

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры

В Пласте задержали экс-главу администрации Демаринского сельского поселения по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратурой города Пласта в ходе проверки исполнения земельного законодательства установлено, что бывший глава администрации Демаринского сельского поселения выдал гражданину подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждающую факт его проживания на территории поселения в 1997-2001 г. На основании указанного документа была произведена регистрация права собственности гражданина на земельный участок, расположенный в границах поселения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы проверки направлены в следственный орган, для решения вопроса об уголовном преследовании. По факту рассмотрения в отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»). Экс-глава задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой Пласта.